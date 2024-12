Catania, incidente stradale nei pressi della rotatoria del Garibaldi

Sul posto, 118 e Vigili del fuoco

CATANIA – Violento incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi sulla Catania-Paternò nei pressi della rotatoria dell’ospedale Garibaldi. Un’auto si è ribaltata su di un fianco. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 per soccorrere una persona rimasta ferita: pare in maniera non grave.

Ad arrivare sul posto anche i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza il mezzo.

Un’altro incidente stradale, autonomo, si era verificato questa mattina lungo la strada Ragalna-Nicolosi. Una vettura si è ribaltata finendo con le ruote in aria. L’incidente ha provocato due feriti.