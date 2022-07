Sanità regionale e modelli di assistenza, l’incontro

L'iniziativa promossa da Innovazione per l’Italia, con il patrocinio di Fondazione Sicilia e Associazione Italiana di Sanità Digitale

CATANIA – La programmazione regionale dei nuovi servizi assistenziali regionali, nel quadro degli interventi del Pnrr e delle politiche nazionali sul riordino della sanità territoriale, sarà l’argomento al centro di un incontro che si svolgerà il prossimo 15 luglio a Catania, al Park Hotel Aragonesi.

L’incontro, dal titolo “Il servizio sanitario regionale siciliano e i nuovi modelli di assistenza e di governo”, è promosso da Innovazione per l’Italia, con il patrocinio di Fondazione Sicilia e AiSDeT (Associazione Italiana di Sanità Digitale). Ai lavori parteciperanno, oltre personalità di spicco del Ministero della Salute e della Sanità regionale, anche il Viceministro alla Salute Andrea Costa, che sarà impegnato in un talk con il Magistrato Massimo Russo, già Assessore alla Salute regionale e Presidente onorario di Innovazione per l’Italia, e l’Assessore alla Salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza.

Durante l’incontro sarà presentato, in esclusiva nazionale, il sondaggio condotto da Alessandra Ghisleri, Euromedia Research, sullo stato di salute del Servizio sanitario regionale e sull’opinione che ne hanno i cittadini siciliani.