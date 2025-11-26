Catania, incontro sul libro della giornalista Constanze Reuscher

“Maledetti tedeschi”: un lavoro che racconta la nuova frattura che divide la Germania

CATANIA – C’è una nuova divisione in Germania, diversa ma per intensità e geografia inquietantemente simile a quella segnata un tempo dal Muro di Berlino. A raccontarla è la giornalista tedesca Constanze Reuscher nel suo nuovo libro “Maledetti tedeschi”, un diario di un lungo viaggio che esplora il paese, 35 anni dopo che l’autrice lo ha lasciato per venire in Italia: le ferite sociali, economiche e identitarie che oggi lacerano il suo Paese d’origine.

Il volume sarà presentato oggi mercoledì 26 novembre alle ore 18 alla Libreria Feltrinelli in Via Etnea a Catania. All’incontro dialogherà con l’autrice l’avvocato Adriana Laudani, legge brani l’attrice di Lydia Giordano.

L’autrice — una delle firme più autorevoli del giornalismo tedesco in Italia — offrirà al pubblico una riflessione unica, frutto della sua esperienza personale: il 14 agosto 1989 arrivò a Roma, due mesi prima della caduta del Muro, un evento che avrebbe cambiato per sempre la storia della Germania.

“Sono arrivata a Roma il 14 agosto 1989, con la mia macchina, una valigia e due scatole di libri nel bagagliaio. All’epoca, il Muro di Berlino era ancora in piedi. Sono nata due mesi dopo la sua costruzione e non conoscevo un’altra realtà”, ricorda Reuscher. Da questo “incastro” biografico nasce il libro: l’autrice osserva gli sconvolgimenti identitari e politici che negli ultimi anni hanno trasformato la Germania, mettendo in discussione certezze che sembravano immutabili.