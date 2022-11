Catania indenne a Lamezia, secondo pari stagionale

Gli etnei mantengono invariato il distacco in classifica

3' DI LETTURA

LAMEZIA TERME – Finisce senza vincitori nè vinti l’atteso big-match tra Lamezia e Catania, giocato su campo pesante e – per buona parte del secondo tempo – sotto pioggia incessante. Le due squadre, nel primo tempo, si sono affrontate a viso aperto, senza particolari sussulti se si eccettua una traversa colpita da Terranova ed una bella girata dal limite di Sarao che non ha inquadrato lo specchio della porta.

Fuochi d’artificio, invece, nella ripresa che si apre col vantaggio del Catania: Boccia fila via sulla sinistra e mette in mezzo per Palermo che in giravolta indirizza il pallone alle spalle di Mataloni. I padroni di casa, però, non demordono e creano i presupposti per il pareggio che si concretizza al 18° quando una conclusione dalla distanza di Emmanouil viene fortuitamente deviata da un rossazzurro alle spalle dell’incolpevole Bethers. Il pareggio alimenta le speranze dei gialloblu calabresi che sfiorano anche il raddoppio ma Bethers è particolarmente reattivo sul colpo di testa, a botta sicura, del migliore in campo Terranova.

La gara finisce praticamente qui e, nonostante le sostituzioni operate da una parte e dall’altra, l’1-1 non si schioda più. Il Catania, così, mantiene invariato in distacco in classifica (+10) sulla seconda, in considerazione anche del pareggio della Vibonese fermata sullo 0-0 ad Acireale.

LA CRONACA

PRIMO TEMPO

3° punizione di Addessi: la retroguardia rossazzurra non rischia;

13° sul cross di Terranova, colpo di testa alto di Crisafi;

16° ripartenza di Sarno che non trova la giusta assistenza dei compagni;

17° gran tiro di Terranova: Bethers si distende sulla sua sinistra e devia in angolo;

19° azione insistita del Lamezia… conclusa dal gran tiro di Terranova che si stampa contro la traversa a portiere battuto!

30° lancio filtrante di Russotto per Sarno che, da ottima posizione, non riesce a tirare;

32° sul cross dalla bandierina, colpo di testa di Addessi che manda alto;

35° sulla corsa respinta della difesa calabra… Castellini tira alto;

41° Sarao si gira, al limite dell’area. E lascia partire una fiondata che si spegne di poco a lato;

45° il primo tempo finisce a reti inviolate.

SECONDO TEMPO

inizia a piovere;

1° Catania in vantaggio: azione di Boccia sulla sinistra e girata vincente di Palermo: 0-1!

6° gran tiro dalla distanza di Terranova: Bethers para in due tempi;

9° nel Lamezia, Maltese subentra a Maimone;

11° incursione pericolosa di Terranova col pallone che carambola sul fondo;

13° nel Catania, Jefferson prende il posto di Sarao;

17° Emmanouil pesca Terranova in piena area: la conclusione di quest’ultimo viene bloccata con sicurezza da Terranova;

18° pareggio del Lamezia: Emmanouil tira da lontano ed il pallone, deviato, s’insacca: 1-1!

23° tiraccio di Rapisarda: alto;

24° nel Catania, Russotto lascia il posto a De Luca;

25°sforbiciata di Cristiani, alta;

26°nel Lamezia, Alma rileva Addessi;

30°nel Catania, Forchignone e Ferrara subentrano a Sarno e Boccia;

32° Crisafi devia da terra ma il pallone sfila a lato;

35° tiro-cross di De Luca che sibila a lato di poco;

39° gran parata di Bethers che si salva, in due tempi, sul colpo di testa a botta sicura del solito Terranova!

44° conclusione al volo di De Luca… respinta ma era in fuorigioco;

45° concessi 6 minuti di recupero;

51° finisce 1-1!

IL TABELLINO

LAMEZIA FC – Mataloni, Silvestri, Miliziano, Cadili, De Luca U., Cristiani, Emmanouil, Maimone (k) (dal 9°s.t. Maltese), Crisafi, Terranova, Addessi (dal 26°s.t. Alma). A disposizione: Martino, Kanoute, Tipaldi, Zulj, Borgia, Fangwa, Ferreira. Allenatore: Raffaele Novelli.

CATANIA SSD – Bethers, Rapisarda, Castellini, Lorenzini, Boccia (dal 30°s.t. Ferrara), Palermo, Rizzo (k), Vitale, Sarno (dal 30°s.t. Forchignone), Sarao (dal 13°s.t. Jefferson), Russotto (dal 24° De Luca G.). A disposizione: Groaz, Lubishtani, Lodi, Pedicone, Giovinco. Allenatore: Giovanni Ferraro.

Arbitro: Francesco Zago di Conegliano.

Assistenti: Thomas Storgato (Castelfranco Veneto) e Simone Della Mea (Udine).

Reti: 1°s.t. Palermo (CT); 18° s.t. Emmanouil (LAM).

Ammoniti: Vitale (CT); Sarao (CT); Crisafi (LAM).