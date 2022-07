“Vendicativo, seriale e pericoloso”: morte in corsia

L'ordinanza del gip è un viaggio dell'orrore

CATANIA – Avrebbe scelto la notte per uccidere. Per vendicarsi dell’ospedale che aveva osato trasferirlo di reparto. Avrebbe selezionato le sue vittime, due donne “in stato di sofferenza e incoscienza fisica”. Le diciotto pagine dell’ordinanza firmata dal gip Stefano Montoneri sono un viaggio nell’orrore tra le corsie dell’ospedale Cannizzaro di Catania. Vincenzo Villani Conti, 50 anni a dicembre, avrebbe organizzato “il suo progetto criminale” nei minimi particolari.

Freddo e spietato. Avrebbe vomitato la sua “frustrazione” iniettando una dose massiccia di farmaci alle due pazienti. Un piano di morte che si è ripetuto. La prima donna è stata uccisa il 2 dicembre 2020, la seconda il 16 gennaio 2021. Un mese e 14 giorni in cui non ha manifestato “alcun rimorso”, anzi ha vissuto quel lasso di tempo con “distacco emotivo”. Vincenzo avrebbe agito secondo una schema che il gip definisce “seriale e programmatico”.

Una fedina penale immacolata. Ma per il gip l’infermiere originario di Reggio Calabria è “socialmente pericoloso”. Lo dicono le carte dell’inchiesta. Le intercettazioni. Le testimonianze dei medici che hanno fatto la segnalazione in procura. L’indagato avrebbe vissuto il “contesto lavorativo in termini vendicativi e prevaricatori”. Ed è sul filo della vendetta che Villani avrebbe ucciso le due pazienti di 65 e 81 anni somministrando una dose massiccia di farmaci. “Ha ucciso due persone per una sorta di insoddisfazione nei confronti dell’azienda ospedaliera”.

Un progetto criminale organizzato in modo accurato. Villani Conti non ha improvvisato nulla. Ha pianificato fase dopo fase. Ha recuperato le dosi di Midazolan e Diazepam, le ha inoculate come un fantasma nel buio e poi ha continuato il suo turno. Di notte.