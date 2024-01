Catania, “la battaglia dell’acqua” oggi pomeriggio approda a Palermo

Dopo il commissariamento dell'Ati idrico

CATANIA – Esagerato (forse) parlare di una resa dei conti. Di certo, però, l’incontro convocato questo pomeriggio alle 15 alla sede dell’assessorato all’Energia di via Campania a Palermo, non sarà esattamente quello che si dice un conviviale. La questione è quella della vicenda legata al commissariamento dell’Ati idrico avvenuto con un provvedimento dell’assessore Di Mauro lo scorso 29 dicembre e dal quale è scaturita la richiesta di convocazione d’urgenza dell’assemblea sottoscritta da un numero sostenuto di sindaci. Ed al vertice di questo pomeriggio sono stati convocati i primi cittadini di Catania, Acireale, Gravina, Misterbianco, Tremestieri, Bronte. Con loro anche Fabio Mancuso sindaco di Adrano nelle vesti di presidente dell’Ati.

Pareri divisi

Nelle scorse ore, assieme al resoconto della vicenda legata all’applicazione della sentenza del Cga, abbiamo ospitato dalle colonne del nostro giornale pareri diametralmente opposti rispetto alla vicenda: vedi gli interventi di Carlo Caputo sindaco di Belpasso e Antonio Bonanno primo cittadino di Biancavilla.

L’impressione è che dal pomeriggio di oggi scaturirà, in ogni caso, l’indirizzo da seguire.

Rivedere la scelta di commissariare l’Ati o proseguire per questa strada: in qualunque caso, restano evidenti le contropposizioni su una partita che mette sul piatto servizi e tariffe sull’acqua per i prossimi 29 anni. Oltre, manco a dirlo, ad una montagna di soldi.