Catania, la polizia inaugura la “stanza rosa” per le donne vittime di violenza

VIDEO. Nel giorno simbolo dell'8 marzo

CATANIA – La polizia ha scelto un giorno simbolo, l’8 marzo, Giornata internazionale della donna, per l’inaugurazione. È stata tenuta a battesimo stamattina, in Questura, la “Stanza Rosa”, un ufficio per creare un ambiente protetto per l’ascolto delle vittime vulnerabili, alla presenza di autorità civili, militari e religiose.

Ha sede, come detto, in piazza Nicolella, e all’inaugurazione c’era anche, oltre al questore Giuseppe Bellassai, la dottoressa Marisa Scavo, già procuratore aggiunto di Catania, il prefetto Maria Carmela Librizzi, il procuratore generale Carmelo Zuccaro e il procuratore facente funzioni Agata Santonocito.