Catania, la polizia sequestra tre chili di marijuana e un fucile rubato VIDEO

In campo i cani poliziotto Maui e Ares

CATANIA – La polizia di Stato nei giorni scorsi a Catania ha sequestrato tre chili di marijuana e un fucile di provenienza furtiva durante i controlli in alcuni immobili di viale San Teodoro, nel quartiere di Librino, effettuato con l’ausilio di due cani poliziotto, Maui e Ares impiegati per verificare la presenza di sostanze stupefacenti.

Seguendo il fiuto di Ares gli agenti hanno aperto una porta di ferro che era chiusa da un catenaccio arrivando così in una terrazza dove hanno trovato un contenitore con circa 200 grammi di marijuana.

Grazie ancora al fiuto dei cani hanno poi raggiunto un vano dove hanno trovato altri 2,8 chili della stessa sostanza stupefacente ed un fucile risultato rubato mese qualche addietro.

Sull’arma la polizia scientifica completerà gli accertamenti per verificare se sia stata utilizzata per commettere altri crimini e se ci siano impronte utili per proseguire le indagini.