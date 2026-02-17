Catania, nell’auto con oltre 44 chili di cocaina: arrestato VIDEO

La fuga e l'inseguimento per le vie di San Cristoforo

CATANIA – Un ingente quantitativo di cocaina destinato al mercato cittadino. A Catania gli agenti della Squadra mobile hanno fatto scattare le manette per un 31enne sorpreso con oltre 44 chilogrammi di sostanza stupefacente in auto. Fiumi di cocaina per un totale di trentotto panetti nascosti all’interno di una utilitaria intercettata e sequestrata dagli investigatori.

L’arresto è scattato per un cittadino extra comunitario, K.S.A.A, colto in flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente.

Catania, il sequestro di cocaina

I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Catania lo hanno bloccato nei pressi della zona industriale di Catania. Era arrivato traghettando lo Stretto di Messina a bordo di una utilitaria. L’obiettivo era quello di consegnare l’ingente quantitativo di cocaina a spacciatori che operano sul territorio etneo.

All’arrivo dei poliziotti, il 31enne era intento ad armeggiare sotto il sedile anteriore lato passeggero. Nonostante l’alt, il cittadino extracomunitario ha speronato la volante, danneggiandola e fuggendo in direzione del centro di Catania ad altissima velocità. Fino a che, dopo un lungo inseguimento, ha abbandonato l’auto nel quartiere San Cristoforo. Fuggendo infine a piedi e facendo perdere ogni traccia.

La droga rinvenuta nell’auto

Nell’auto rintracciata, sui sedili posteriori, sono stati rinvenuti 10 panetti di cocaina, per un peso lordo di 11,6 chili. Oltre ad un borsello contenente, tra l’altro, un dispositivo telefonico e due passaporti panamensi appartenenti allo stesso fuggitivo. Sotto il sedile anteriore lato passeggero e il pianale centrale, sono stati individuati due vani occulti con 28 panetti di cocaina, per un totale lordo di 32,480 chilogrammi. Complessivamente sequestrati di 44,08 chili di cocaina.

L’arresto del 31enne

Al contempo, sarebbe risultata essere intestata ad una donna: compagna del 31enne. Contattata dagli agenti avrebbe riferito di avere sporto denuncia-querela per il furto del mezzo avvenuto il giorno prima.

I poliziotti avrebbero accertato la simulazione di reato facendo arrivare agli uffici della Mobile K.S.A.A., con la scusa di restituire la vettura. È a quel punto che è stato condotto nel carcere di piazza Lanza.