Niscemi, il recupero della croce simbolo di resistenza e rinascita VIDEO

Il lavoro di polizia e vigili del fuoco

NISCEMI (CALTANISSETTA) – La croce di Niscemi, simbolo della resistenza della cittadina nissena davanti alla frana, è stata recuperata. In azione la polizia e i vigili del fuoco, che hanno portato a termine il recupero. La croce sarà ora ricomposta.

Il grazie del sindaco di Niscemi

Un video dei vigili del fuoco illustra le diverse fasi dell’operazione. Il sindaco, Massimiliano Conti, ha ringraziato la polizia e i vigili del fuoco, oltre al capo della protezione civile Fabio Ciciliano, per avere mantenuto l’impegno di recuperare la croce di Niscemi.

Il monitoraggio della frana

Conti, intanto, fa il punto sulla frana, per la quale è in corso il monitoraggio con strumentazioni avanzate. “Aspettiamo gli esiti per la delimitazione definitiva della zona rossa”, ha detto il sindaco di Niscemi.