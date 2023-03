L’abbattimento del Ponte di Ognina: preoccupazione di ConfCommercio

L’associazione dei commercianti ha incontrato il commissario straordinario del Comune, Piero Mattei.

CATANIA. “Concertazione tra le parti e continuità della sede stradale”. È quanto ha assicurato, nel corso di un incontro a Palazzo degli Elefanti con una delegazione di Confcommercio Catania, il commissario straordinario del Comune di Catania, Piero Mattei.

Un confronto richiesto dall’associazione dei commercianti sulla questione legata all’abbattimento del ponte di Ognina e le ripercussioni che ciò potrebbe avere sulla viabilità di un’area che rappresenta un importante snodo per l’accesso da nord in città, oltre che per le numerose attività economiche che si trovano su piazza Mancini Battaglia e sul lungomare.

Al vicedirettore di Confcommercio Catania, Francesco Sorbello, accompagnato dai rappresentanti di zona, Giuseppe Litrico e Fabio Quaranta, il commissario Mattei, insieme ai dirigenti comunali all’Urbanistica e alle Politiche comunitarie, Biagio Bisignani e Fabio Finocchiaro, ha garantito una fase di concertazione con le parti sociali nell’ambito della conferenza urbanistica che l’ing. Bisignani avvierà quanto prima, anche in considerazione del fatto che l’opera richiede una variante al piano regolatore generale.

“L’idea progettuale di massima – fa sapere Confcommercio – sarebbe quella di una continuità della sede stradale tra piazza Mancini Battaglia e viale Ruggero di Lauria, mentre precondizione per l’abbattimento del ponte resterebbe comunque la completa realizzazione, in entrambe le direzioni, di viale Alcide De Gasperi. Un’interruzione tra le due parti – aggiunge – comprimerebbe lo svolgimento delle attività economiche e renderebbe difficile la vivibilità della zona per gli stessi residenti, oltre a minare le condizioni di sicurezza generale”.

Nel corso dell’incontro l’associazione dei commercianti ha inoltre sollecitato l’apertura del parcheggio da circa 180 posti auto in via Fiume, con accesso da via De Caro, a poca distanza da piazza Mancini Battaglia.

Un’infrastruttura che costituirebbe un supporto alle attività di ristorazione, sportive e della pesca che si trovano nel borgo marinaro di Ognina.