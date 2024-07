Lancia oggetti dal balcone della sua casa a Librino, bloccato e in Tso

L'intervento di Polizia e sanitari

CATANIA – Agenti della Polizia hanno bloccato un 33enne che in viale Grimaldi, nel quartiere di Librino, si era barricato in casa e in stato di agitazione lanciava oggetti dal balcone.

Gli agenti sono riusciti a farsi aprire la porta dopo aver chiesto l’intervento del 118 e dei Vigili del Fuoco ed aver fatto staccare la corrente elettrica all’intero condominio. L’uomo è stato affidato alle cure dei sanitari, che lo hanno accompagnato nell’ospedale San Marco per l’avvio della procedura del trattamento sanitario obbligatorio.