La donna è stata filmata prima della partenza del Giro d'Italia

CATANIA – Una donna che usa un monumento come se fosse un lavandino. È quanto ripreso in un video divenuto virale, in cui la donna strofina una pentola con l’acqua della fontana del Liotro, in pieno centro di Catania.

La donna è stata ripresa durante i preparativi per la partenza del Giro d’Italia, e nel video si vede chiaramente che indossa uno dei pass dell’organizzazione.