I big e i paracadutati: la battaglia per il Parlamento NOMI

Tutti i candidati e le liste nel catanese e nella Sicilia orientale

4' DI LETTURA

CATANIA – Chiuse tutte le liste, ora si passa a fare sul serio: con la consegna, ieri sera, di tutti i nomi che saranno candidati alla Camera dei Deputati e al Senato, è ora possibile avere una mappa chiara di quali saranno le persone che i siciliani potranno votare alle elezioni politiche del 25 settembre. Collegio per collegio e lista per lista, ecco chi potranno nominare gli elettori catanesi.

Il sistema misto uninominale – proporzionale

La legge elettorale in vigore in questo momento, la legge Rosato del 2017, stabilisce che il 37 per cento dei collegi è attribuito con sistema uninominale, il 61 con il proporzionale e il 2 per cento è assegnato al voto degli italiani all’estero, con sistema proporzionale. Questo significa che nei collegi uninominali vince le elezioni il candidato che ottiene più voti, mentre nei proporzionali i candidati sono assegnati in proporzione alla percentuale di voti ottenuti da ogni lista.

Per questo motivo, ogni partito schiera, su ogni territorio, sia candidati singoli che competono all’uninominale, sia liste bloccate da cui poi si pescano i nomi che vanno a comporre il parlamento. La ripartizione è su base nazionale alla Camera, e regionale al Senato.

La Camera dei Deputati: uninominale

Nel catanese ci sono due collegi proporzionali e due uninominali. I candidati del collegio uninominale UO2 Catania sono Valeria Carmela Maria Sudano (centrodestra), Emiliano Abramo (centrosinistra), Luciano Cantone (M5S), Vincenza Ciraldo (Azione Iv), Ludovico Balsamo (Sud chiama Nord De Luca sindaco d’Italia), Luigi Savoca (Italexit), Damiano Francesco Cuce (Unione Popolare con De Magistris), Monica Grillo (Forza Nuova).

I candidati al Collegio uninominale U03 Acireale sono Francesco Maria Salvatore Ciancitto (centrodestra), Chiara Guglielmino (centrosinistra), Giovanni Carlo Amato (M5S), Angelica Prestianni (Azione Iv), Santo Orazio Primavera (Sud chiama Nord De Luca sindaco d’Italia), Elena Agata Malafarina (Italexit), Ermelina Majorana (Unione Popolare con De Magistris), Valeria Carmela Santanocito (Forza Nuova).

La Camera dei deputati: proporzionale

Nel Collegio Plurinominale PO2 (Catania) verranno assegnati 4 seggi in totale. I nomi e le liste dei candidati sono:

Forza Italia: Matilde Siracusa no, Paolo Emilio Russo, Urania Papatheu, Giovanni Messina.

Fratelli d’Italia: Giorgia Meloni, Manlio Messina, Rosanna Natoli, Gaetano Cardillo.

Lega Salvini Premier: Nino Minardo, Valeria Sudano, Anastasio Carrà, Angela Damigella.

Noi Moderati: Davide Gullotta, Francesca Pennisi, Pietro Can zonieri, Serena Gubernale.

Partito Democratico: Valentina Scialfa, Francesco Laudani, Cri stina Buffa, Giuseppe Fisichella.

Impegno Civico: Lucia Azzolina, Andrea Giarrizzo, Roberta Alaimo, Antonio Lombardo.

Verdi Sinistra: Pierpaolo Mon talto, Maria Palazzolo, Pietro Calderaro, Chiara Anastasi.

Movimento 5 Stelle: Luciano Cantone, Matilde Montaudo, Gabriele Giuseppe Liuzzo, Carmela Scuderi.

Azione Italia Viva: Giuseppe Castiglione, Laura Tuccitto, Elia Torrisi, Carlotta Costanzo.

Sud chiama Nord De Luca sindaco d’Italia: Francesca Draià, Davide Vasta, Concetta Rapi sarda, Antonio Danubio.

Italexit: Annamaria Loriana Gatto Rotondo, Santo Musumeci, Elena Agata Malafarina.

Unione Popolare con De Magistris: Simona Suriano, Domenico Cosentino, Ines Salpietro, Arturo Pellegrino.

Forza Nuova: Monica Grillo, Rosario Pantò, Concetta La Delfa, Gianfranco Antonio Leanza.

Nel Collegio Plurinominale PO3 (Catania, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa), verranno assegnati 4 seggi. I nomi delle liste e dei candidati:

Forza Italia: Paolo Emilio Rus so, Bernadette Grasso, Giovanni Mauro, Chiara Quaranta.

Fratelli d’Italia: Giovanni Luca Cannata, Wanda Ferro, Gianfranco Rotondi, Eliana Longi.

Lega Salvini premier: Valeria Carmela Maria Sudano, Nino Minardo, Annalisa Tardino, Fabio Cantarella.

Noi Moderati: Daniele Lentini, Anna Maria Ajello, Giuseppe Frasi, Serena Gubernale.

Partito Democratico: Anthony Barbagallo, Glenda Raiti, Giovanni Spadaro, Valentina Aparo.

Impegno Civico: Lucia Azzo lina, Francesco D’Uva, Roberta Alaimo, Andrea Giarrizzo.

Verdi Sinistra: Maria Teresa Iurato, Maurizio Nicolosi, Micol Liardo, Salvatore Mingardi.

Movimento 5 Stelle: Filippo Scerra, Vanessa Ferrei, Eugenio Saitta, Paola Brullo.

Azione-Italia Viva: Pietro Coppa. Bernadette Lo Bianco, Alberto Spitale, Concetta Piccione.

Sud chiama Nord De Luca sindaco d’Italia: Luigi Fiumara, Concetta Rapisarda, Paolo Monaca, Romina Miano.

Italexit: Mario Michele Giarrusso, Annamaria Loriana Gatto Rotondo, Federico Maria Giuseppe Donzelli, Sabrina Zaccaria.

Unione Popolare con De Magistris: Domenico Cosentino, Milena Angiletti, Filippo Schifano, Gina Tuzza.

Forza Nuova: Franco Aprile, Valeria Carmela Santanocito, Marco Vita, Alfia Russo.

Il Senato: uninominale

Per il Senato, nel catanese ci saranno un collegio uninominale e uno proporzionale. I candidati del collegio Uninominale UO4 sono: Sebastiano Nello Musumeci (centro destra), Orazio Arancio (Pd), Giusep pina Rannone (MSS), Tiziana D’Anna (Azione Iv). Cateno De Luca (Sud chiama Nord De Luca sindaco d’l talia), Goffredo D’Antona (Unione Popolare con De Magistris), Giuseppe Aleppo (Forza Nuova).

Il Senato: proporzionale

Nel collegio plurinominale PO2 (Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa) verranno assegnati 5 seggi in totale. Ecco i nomi delle liste e dei candidati:

Forza Italia: Stefania Prestigiacomo, Antonino Scilla, Loredana Messina, Giacobbe Giovanni Giacobbe.

Fratelli d’Italia: Sebastiano Nello Musumeci, Carmela Bucalo, Salvo Pogliese, Giovanna Petrenga.

Lega Salvini Premier: Nino Germanà, Giulia Bongiorno, Orazio Ragusa, Sonia Grasso.

Noi Moderati: Mario Luciano Brancato, Antonia Portorivo, Gianfranco Melillo, Doriana Politano.

Partito Democratico: Antonio Nicita, Agata lacono, Salvatore Branciforte, Antonia Russo.

Impegno Civico: Fabrizio Trentacoste, Cinzia Leone, Vincenzo Drago, Loredana Russo.

Verdi Sinistra: Alessandra Minniti, Giovanni Gioli Vindigni, Maria Germanà, Fabio Ruvolo.

Movimento 5 Stelle: Barbara Floridia, Giuseppe Pisani, Cinzia Amato, Federico Piccitto.

Azione Italia Viva: Anna Maria Parente, Gaetano Armao, Giusi Provino, Pierfrancesco Torrisi.

Sud chiama Nord De Luca sindaco d’Italia: Cateno De Luca, Dafne Musolino, Giuseppe Lombardo, Lorenzina Grasso.

Italexit: Giuseppe Sottile, Carmen Minutoli, Giuseppe Indorato, Letizia Licitra.

Unione Popolare con De Magistris: Luca Antonio Cangemi, Dolores Dessi, Goffredo D’Antona, Ivana Maria Parisi.

Forza Nuova: Maria Fiore,Giuseppe Aleppo, Carmela Montagno Castagnola, Giuseppe Siciliano.