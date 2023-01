Catania, il M5S prepara il campo: l’identikit del candidato sindaco

Cresce l'attesa per la conferenza stampa di domani.

CATANIA – Il Movimento Cinquestelle scalda i motori in vista delle amministrative di primavera. La truppa di Giuseppe Conte domani in conferenza stampa faranno il punto sulle amministrative catanesi.

Sarà presente tutto lo stato maggiore del partito etneo: il referente regionale M5S Nuccio Di Paola, la deputazione Cinquestelle composta da Jose Marano e Martina Ardizzone dell’ARS, il deputato nazionale Luciano Cantone e i consiglieri comunali del catanese del M5S.

Secondo i beneinformati domani i pentastellati formuleranno una proposta programmatica per giocare d’anticipo con i potenziali alleati e vedere chi ci starà. Gli interlocutori privilegiati sono le realtà civiche e anche gli ex compagni della tortuosa strada che si è interrotta bruscamente all’indomani delle primarie per la presidenza della Regione: sinistra e Pd.

L’idea di un nuovo polo progressista fa il paio con due iniziative palermitane che domani vedranno andare a braccetto Nuccio Di Paola e Stefano Fassina. Difficilmente verrà fuori un nome, al massimo si potrà tracciare un identikit del candidato sindaco ideale, di certo c’è alla luce dei consensi totalizzati alle ultime regionali i pentastellati vorranno fare da baricentro di una potenziale coalizione.

Le strade di Nunzia Catalfo e Giancarlo Cancelleri, che si erano detti disponibili a correre per Palazzo degli Elefanti, sembrerebbero sbarrate dall’avvocato del popolo che in più occasioni ha negato che ci siano gli spazi per venire meno alla regola dei due mandati. Staremo a vedere.