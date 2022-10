‘Catania mia!’ raccontata dalle foto di Ettore Sottsass

Saranno 111 scatti gli esposti al Museo Civico Castello Ursino.

Catania – Al Museo Civico “Castello Ursino” di Catania sara’ esposta dal 21 novembre 2022 al 21 maggio 2023, la mostra di Ettore Sottsass, Catania mia!, a cura di Barbara Radice con Iskra Grisogono e la direzione artistica di Christoph Radl. L’esposizione, che sara’ inaugurata domenica 20 novembre alle ore 11, e’ promossa e prodotta dalla Fondazione Oelle Mediterraneo Antico in collaborazione con lo Studio Ettore Sottsass e in partnership con l’Assessorato del Turismo dello sport e dello spettacolo del Comune di Catania. Il percorso espositivo, pensato e realizzato per l’open space del Castello Ursino di Catania, comprende 111 fotografie, in bianco e nero e colore, quasi tutte inedite, scattate da Ettore Sottsass (Innsbruck, 1917-Milano, 2007) negli anni novanta aCatania, una citta’ per la quale ha sempre nutrito interesse e affetto. Le fotografie in mostra raccontano una Catania vitale: il Barocco, il mercato del pesce, le strade, le scene di vita quotidiana come fotogrammi di una storia della citta’. Ettore Sottsass potrebbe essere definito un “fotoreporter della vita”. Ha cominciato a fare foto quando era ragazzo e da allora non ha piu’ smesso. “Ero orribilmente curioso”, ha dichiarato lui stesso. Fotografare era un modo di “fermare” la vita oltre che un mezzo per documentarla.