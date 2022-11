Catania, inizio di novembre con un tuffo a mare (e spazzatura)

Questa mattina tra San Giovanni li Cuti e litorale ionico si approfitta delle alte temperature. Ma c'è una nota stonata.

1' DI LETTURA

CATANIA. Temperature fuori dalla media stagionale e giornata festiva: sul litorale ionico si carpiscono gli ultimi e cocenti raggi di sole dell’anno. I costumi da bagno, del resto, non sono stati ancora riposti nell’armadio.

A San Giovanni li Cuti, in tanti questa mattina si sono dati spontaneamente appuntamento per ritrovarsi sulla scogliera nera riponendo il telo e inaugurando un mese di novembre che ha regalato una giornata entusiasmante sul fronte meteo.



Ma c’è la nota stonata. Ed è quella relativa ai troppi rifiuti presenti nella zona. Non è affatto un bel vedere: uno sconcio che, almeno per questa volta, vogliamo evitare di “promuovere” con scatti che stonerebbero con i crismi di bellezza di oggi.

Per l’ennesima volta ci tocca registrare una situazione incresciosa. Che una città civile non merita affatto.