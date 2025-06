A Catania scatta la pulizia notturna delle strade: nuovi divieti in città

Tutto quello che bisogna sapere sulla direttiva dell'amministrazione

CATANIA – Un nuovo programma di pulizia stradale meccanizzata in numerose vie del centro cittadino è appena scattato, in via sperimentale nel lotto Centro, verrà gradualmente allargato ad altre zone della città.

L’iniziativa, voluta dall’amministrazione su specifica direttiva del sindaco Enrico Trantino e dell’assessore all’ecologia Massimo Pesce, gestita in appalto da Gema S.p.A., mira a migliorare il decoro e l’igiene pubblica della città.

Un’azione di pulizia più efficace

Il tutto attraverso un’azione di spazzamento più efficace, resa possibile dall’assenza di veicoli in sosta durante le ore notturne.

Per consentire il passaggio dei mezzi meccanizzati, un’ordinanza dirigenziale istituisce il divieto di sosta con rimozione coattiva in orari specifici.

Le nuove disposizioni

Le nuove disposizioni entreranno in vigore con l’installazione preventiva della relativa segnaletica stradale verticale nelle strade interessate con cadenza settimanale.

“Questo provvedimento è un passo fondamentale per garantire un livello di pulizia più elevato e costante nel cuore della nostra città”, hanno dichiarato il sindaco Trantino e l’assessore Pesce.

L’abitudine a guardare i cartelli

“Confidiamo nella collaborazione dei cittadini – proseguono – per rendere le strade libere nei giorni e negli orari indicati, permettendo così agli operatori e ai mezzi meccanici di svolgere al meglio il loro lavoro”.

“Abituarsi a guardare con attenzione i cartelli stradali evitando di parcheggiare nelle ore della pulizia notturna – concludono sindaco e assessore -: un piccolo gesto di attenzione, per una città più pulita e decorosa”.

Pulizia notturna a Catania, il piano per ogni giorno

Lunedì

Da mezzanotte alle 7 Via Caronda: da Via Umberto a Viale XX Settembre (ambo i lati). Dalle 21 di Lunedì alle 7 di Martedì; Via Plebiscito: lato sinistro; Piazza Galatea; Via Matteo Renato Imbriani: ambo i lati.

Martedì

Da mezzanotte alle 7 Via Umberto I: da Piazza Galatea a Piazza Principessa Iolanda (ambo i lati); Piazza Principessa Iolanda: lato nord; Via Umberto I: da Piazza Principessa Iolanda a Via Etnea (lato nord); Piazza Ettore Majorana: carreggiata nord, lato nord; Via Gustavo Vagliasindi: ambo i lati; Via Vincenzo Giuffrida: da Viale Raffaello Sanzio all’ingresso raccordo A18DIR (carreggiata est, lato est e carreggiata ovest, lato ovest). Dalle 21 di Martedì alle 7 di Mercoledì; Viale XX Settembre: lato sud; Corso delle Province: ambo i lati.

Mercoledì

Da mezzanotte alle 7 Via Antonino di Sangiuliano: da Via VI Aprile a Via Etnea (lato nord); Corso Martiri della Libertà: ambo i lati; Via Androne: lato nord-est. Dalle 21 di Mercoledì alle 7 di Giovedì: Viale Africa: carreggiata est (lato est) e carreggiata ovest (lato ovest).

Giovedì

Da mezzanotte alle 7 Via VI Aprile: carreggiata nord-ovest (ambo i lati) e carreggiata sud-est (lato nord-ovest). Dalle 21 di Giovedì alle 7 di Venerdì; Corso Italia: carreggiata sud (lato nord), carreggiata centrale e carreggiata nord (lato sud); Piazza Giovanni Verga: carreggiata est (lato est), da Corso Italia a Via Firenze; Via Vittorio Emanuele Orlando: da Via Firenze a Via Gabriele D’Annunzio (lato est) e da Via Gabriele d’Annunzio a Viale Raffaello Sanzio (ambo i lati).

Venerdì

Da mezzanotte alle 7 Via Mons. Ventimiglia: da Piazza Giovanni Verga a Via Antonino di Sangiuliano (lato ovest); Via Sant’Euplio: da Piazza Della Borsa a Via Pacini (lato est), da Via Angelo Litrico a Largo Paisiello (lato ovest) e da Via Angelo Litrico a Piazza Roma (ambo i lati). Dalle 21 di Venerdì alle 7 di Sabato; Via Francesco Crispi: da Piazza Giovanni Bovio a Corso Italia (ambo i lati); Viale Ionio: ambo i lati.

Sabato

Da mezzanotte alle 7 Via Monsignor Ventimiglia: da Via A. di Sangiuliano a Piazza Pietro Lupo e da Piazza Pietro Lupo a Via Vittorio Emanuele II (ambo i lati); Piazza Pietro Lupo: carreggiata ovest (ambo i lati); Via Archimede: ambo i lati.

Domenica

Dalle 21 di Domenica alle 7 di Lunedì Via Plebiscito: lato destro; Via Gabriele D’Annunzio: lato nord; Via Giacomo Leopardi: lato nord; Piazza Ludovico Ariosto: carreggiata nord, lato nord.