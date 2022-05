L'incontro.

A Catania, dalle 13.15 in sala giunta, il sindaco facente funzione Roberto Bonaccorsi e l’assessore allo Sport Sergio Parisi, insieme ai dirigenti comunali responsabili, stanno illustrando la manifestazione d’interesse, in pubblicazione, per individuare società sportive o associazioni sportive per l’iscrizione di una squadra di calcio in rappresentanza della città di Catania al campionato di serie D.