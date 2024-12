Catania, oltre un milione di euro per il restyling del PalaSpedini

Lo stanziamento arriva dal bando nazionale "Sport e Periferie"

CATANIA – Lo storico palazzetto di Piazza Spedini verrà riqualificato con uno stanziamento complessivo di un milione e settecentomila euro, grazie al finanziamento statale del progetto della Città di Catania un milione di euro, tra i vincitori del bando nazionale “Sport e Periferie”.

Un altro tassello della strategia Catania Spazio Sport, promossa dall’Amministrazione Trantino e curata dall’Assessorato alle Politiche Comunitarie e Sport, retto da Sergio Parisi, consente di impermeabilizzare e rifare la copertura, innalzare il tetto adeguandolo anche per le gare delle categorie maggiori, riqualificare l’impianto idrico ed elettrico, intervenire in maniera importante sugli spogliatoi, ormai vetusti. Verranno così risolti alcuni problemi insorti per carenza di manutenzione che talvolta hanno impedito un utilizzo congruo alle necessità del movimento sportivo.

Soddisfatti il Sindaco Trantino e l’assessore Parisi: “Il Palazzetto di Piazza Spedini è un pezzo di storia della Catania sportiva, teatro dei due scudetti del volley maschile e femminile, con la Paoletti e l’Alidea. L’intervento lo riporterà a nuovo splendore, pronto per ospitare l’attività di un movimento che conta migliaia di praticanti, soprattutto nella pallavolo e nel basket”.

Dopo gli interventi di questi anni nelle piazze e negli impianti indoor, come nel caso del Palacatania, pertanto il piano “Catania Spazio Sport” che ha fruttato circa trenta nuove realizzazione nell’area urbana nel segno dello sport, si arricchisce di un nuovo progetto frutto del lavoro incessante e sinergico delle direzioni Politiche comunitarie/sport e Lavori Pubblici.

Un progetto che ha trovato posto tra gli idonei nella graduatoria di Sport e Periferie, consentendo di completare l’investimento complessivo che finanzierà una parte importante dei lavori necessari per un impianto storico e ormai datato sotto il profilo strutturale ma che si avvia a rinascere, gravando solo per residui 700 mila sui fondi sviluppo e coesione, senza alcuna refluenza sul bilancio comunale.