Omicidio, Monforte alla sbarra: in appello testi e atti della difesa

La Corte d'Assise d'Appello ha accolto la richiesta di riapertura del dibattimento.

1' DI LETTURA

CATANIA – Si riapre il dibattimento del processo d’appello per l’omicidio di Alfredo Maglia che vede alla sbarra il boss Alfio Ambrogio Monforte, condannato all’ergastolo in primo grado. La Corte d’Assise d’Appello di Catania, presieduta da Elisabetta Messina, ha accolto la richiesta dell’avvocato Francesco Antille (che tranne alcune eccezioni non aveva ricevuto l’opposizione del pg Antonio Nicastro). Saranno quindi escussi testimoni e saranno acquisiti documenti a supporto della difesa. Il processo è stato rinviato al prossimo 28 giugno.

Al centro dell’omicidio, avvenuto il 21 ottobre 2013 ad Adrano, la faida interna al clan Toscano-Tomasello-Mazzaglia di Biancavilla. A incastrare Monforte le dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia che hanno avuto pieni riscontri dalle indagini e soprattutto dalle immagini di videosorveglianza tratte dalle telecamere posizionate vicino al garage dove Maglia è stato crivellato di colpi mentre era a bordo della sua minicar.