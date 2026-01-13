Nell'area interventi per un costo complessivo di oltre 33 milioni di euro

CATANIA – I lavori di riqualificazione e completamento del PalaNesima procedono rispettando il cronoprogramma, anzi con qualche giorno di anticipo. La grande opera pubblica, a lungo considerata un’incompiuta, sarà consegnata entro la fine dell’anno.

È quanto emerso durante il sopralluogo tecnico promosso dal sindaco Enrico Trantino nell’impianto di Nesima, capace di ospitare circa 4.500 spettatori (estensibili a 5.000 posti a sedere). La struttura sorge nella stessa area dove sono già attivi la piscina olimpionica e il campo di calcio in erba sintetica, completati nei mesi scorsi grazie ai lavori di rigenerazione disposti dal Comune. Nell’area stanno sorgendo ulteriori impianti sportivi e infrastrutture per la mobilità.

Trantino: “Sarà impianto polifunzionale”

“Il PalaNesima che doveva essere pronto per le Universiadi del 1997 – ha dichiarato il sindaco Trantino – è finalmente destinato a diventare un impianto polifunzionale per eventi sportivi e di intrattenimento, baricentrico rispetto a un sistema ragionato di moderni impianti per lo sport agonistico e di base. Trasformiamo l’intera zona in una vera cittadella sportiva, collegata al resto della città grazie alla vicina stazione della metropolitana, a un grande parcheggio scambiatore, a diverse linee di autobus, a una green way ciclopedonale sul sedime della vecchia Circumetnea”.

Durante il sopralluogo – a cui hanno partecipato anche la neo presidente della commissione consiliare Sport e Cultura Erika Bonaccorsi, il consigliere Giovanni Magni (predecessore nell’incarico), il presidente del V Municipio Antonino Vincenti, il direttore dei lavori pubblici Fabio Finocchiaro, il dirigente del Servizio Sport Paolo Di Caro, il RUP Salvo Persano e i tecnici dell’impresa esecutrice – è stato verificato che i lavori di rigenerazione hanno superato il 50% di avanzamento.

L’impianto sarà utilizzabile anche per concerti

L’impianto sarà utilizzabile non solo per eventi sportivi di rilievo (come il tennis indoor, grazie all’ampiezza del parterre), ma anche per concerti e congressi di livello nazionale.

Il sopralluogo ha permesso inoltre di fare il punto sugli altri interventi programmati nell’area, finanziati con risorse extra bilancio (senza oneri per il Comune): aree per arrampicata, skatepark, bike pump track, una stradina pedonale di collegamento tra il parcheggio scambiatore e l’accesso ai campi dicalcio; la riqualificazione delle palestre e della piscina comunale; un playground nell’ambito del programma nazionale “Sport Illumina” in un’area finora incolta; percorsi dedicati alla mobilità dolce e ciclopedonale con parcheggi per bici presso le principali stazioni, per collegare Catania a Misterbianco e Belpasso sul sedime dismesso della Circumetnea; opere stradali di collegamento tra i vari impianti.

Un costo complessivo di 33 milioni

Il costo complessivo degli interventi nell’area di Nesima supera i 33 milioni di euro. “Investimenti di questa portata – ha aggiunto il sindaco Trantino – hanno una evidente significato sociale. Stiamo dando centralità a una zona rimasta troppo a lungo periferica, con un sistema integrato di interventi senza precedenti a Catania”.

“Tutto ciò è frutto del lavoro costante di tecnici e funzionari che hanno progettato e intercettato finanziamenti statali ed europei, grazie a un efficace coordinamento tra area tecnica e politica. Un ringraziamento particolare va a Sergio Parisi per il suo impegno a servizio della città”.