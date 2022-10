Catania, da Panatta a Lucchetta: che festa con i bambini VIDEO

Quattro campioni dello sport hanno incontrato, questa mattina, una rappresentanza degli istituti primari e secondari di primo grado.

CATANIA. Un Campione per Amico ai piedi dell’Etna. Questa mattina piazza Universita è stata trasformata in una palestra a cielo aperto, Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Ciccio Graziani e Martin Castrogiovanni sono scesi in “campo” insieme ai bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado del capoluogo etneo.

I campioni hanno incontrato e giocato con i bimbi, trasmettendo loro i sani valori dello sport. la voglia di stare insieme e l’inclusione. L’obiettivo del tour è quello di avvicinare i ragazzi, soprattutto dopo due anni di stop a causa della pandemia, a un’attività fisica regolare, indispensabile, insieme ad una corretta alimentazione, ad uno sviluppo e una crescita sana. L’edizione 2022 ha visto Banca Generali, per l’undicesimo anno consecutivo, sponsor principale dell’iniziativa un’attenzione verso le tematiche valoriali nei confronti delle nuove generazioni e rafforzando, in questa nuova edizione, l’impegno verso l’educazione finanziaria.



“Sono qui perché oggi prenderò possesso della mia nuova Cattedra Universitaria – racconta, scherzando, Andrea Lucchetta – insegnerò “sorrisologia”. Vedremo dei bimbi che giocano con dei campioni del mondo all’insegna del sorriso e della partecipazione”. Una sorta di animazione itinerante e una scelta educativa e di responsabilità sviluppata attraverso “Alla scoperta del Patrimonio”, un pratico libretto pensato per i più giovani e sviluppato con un linguaggio semplice e l’utilizzo del disegno come guida alla conoscenza di concetti spesso complessi anche per gli adulti.