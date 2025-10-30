Catania, ‘pediatri al completo’: l’allarme della consigliera Trovato

"Inaccettabile che il diritto alla salute dei neonati dipenda dal reddito", dice

CATANIA – “A Catania cresce l’allarme tra le famiglie con bambini piccoli. Da mesi quasi tutti i pediatri di libera scelta risultano ‘a massima capienza‘ e non ci sono al momento nuove disponibilità per le assegnazioni”. A dirlo è Alessia Trovato consigliere comunale a Palazzo degli elefanti.

“Il risultato è paradossale”, prosegue. “Chi partorisce oggi non riesce ad assegnare un pediatra al proprio neonato, ed è costretto a rivolgersi a studi privati per visite e prescrizioni, con costi spesso difficili da sostenere. Ci sono genitori che percorrono chilometri per chiedere ai medici di liberare posti dalle liste, ma spesso invano. È una situazione che richiede risposte rapide e condivise.

Presenterò pertanto una mozione per promuovere un protocollo d’intesa tra Comune, ASP e Regione Siciliana, volto a individuare soluzioni organizzative e temporanee che garantiscano un pediatra a tutti i nuovi nati”.

Infine: “Non possiamo accettare che il diritto alla salute dei neonati dipenda dal reddito dei genitori. Serve una collaborazione istituzionale che metta al centro le famiglie e la tutela dei più piccoli.

L’obiettivo è unire le istituzioni per risolvere una criticità che sta diventando una vera emergenza sociale”.