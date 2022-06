Piano per senza fissa dimora: “Risorse del Fondo povertà”

La precisazione dell'assessore Adriana Patella dopo l'incontro in Prefettura sugli interventi per chi è senza casa

CATANIA – L’Assessore ai Servizi Sociali e alle Politiche per la Famiglia, Adriana Patella, chiarisce che le somme indicate dal dirigente dell’Assessorato regionale alle Politiche Sociali durante l’incontro in prefettura del 7 giugno per la pianificazione di interventi destinati ai senza fissa dimora, ovvero 1.454.959,66 di euro, rientrano tra le risorse previste dal Fondo Povertà 2017 che sono state introitate dal Distretto Socio Sanitario 16, Catania Comune capofila, a maggio 2021 e impiegate, secondo le indicazioni regionali e ministeriali, per le azioni di contrasto alla marginalità estrema (70 per cento) e per il rafforzamento del servizio sociale professionale (30 per cento).

In merito al suddetto 70 per cento, il comitato dei Sindaci del Distretto ha approvato a novembre 2021 l’Atto di programmazione che prevede: