Catania, Polizia locale sequestra tre discariche: un camion e due furgoni

Sono 210 sanzioni per conferimento illegale rifiuti a utenze domestiche e commerciali

CATANIA – Tre discariche abusive sequestrate, quattro persone denunciate per reati ambientali e 210 sanzioni comminate per il conferimento di rifiuti per strada a titolari di utenze domestiche e commerciali.

E’ il bilancio di tre settimane di controlli eseguiti della sezione Ambientale della polizia locale di Catania contro il degrado, il conferimento e lo smaltimento illecito dei rifiuti. Due persone sono state denunciate perché trovate a scaricare inerti edili dal cassone di un camion in un’area di fronte alla spiaggia libera numero 2.

Analoga operazione ha riguardato due furgoni fermati in via Pedara carichi di rifiuti ospedalieri trasportati senza i prescritti documenti di trasporto: anche in questo caso i conducenti sono stati denunciati per traffico illecito di rifiuti ei mezzi sono stati sequestrati. La polizia locale ha anche posto i sigilli a due aree adibite abusivamente a discarica: la prima nella zona della collina Primosole, l’altra in viale Tirreno.

Erano entrambe colme di rifiuti edili, plastici, lignei e cartacei con riferimenti utili per risalire ai trasgressori. Le indagini proseguono per identificare i responsabili degli sversamenti illegali.

L’attività di controllo ha inoltre portato all’emissione di 210 verbali amministrativi nei confronti di utenza domestica e commerciale al corso Italia e zona limitrofe, al viale Mario Rapisardi e aree circostanti, per violazioni in materia di conferimento e gestione dei rifiuti urbani.

Le operazioni sono state disposte dal comandante della polizia locale di Catania, Diego Peruga, e dal suo vice, Stefano Blasco, coordinate operativamente dal commissario Lizzio della sezione Ambientale, con l’impiego di personale specializzato in indagini sui reati ambientali.