È promosso dal presidente del Consiglio comunale Sebastiano Anastasi

CATANIA – Sabato 7 marzo, alle ore 10.30, l’Aula consiliare di Palazzo degli Elefanti ospiterà la quarta edizione del premio “Valore Donna”. È promosso dalla Presidenza del Consiglio comunale, retta da Sebastiano Anastasi. In collaborazione con il Lions Club Catania “For an Absolute Serve”, presieduto da Marcella Caruso.

L’iniziativa quest’anno è dedicata alla memoria di Daniela Simon, insegnante, figura molto attiva nel volontariato sociale ed esponente autorevole del mondo Lions, recentemente scomparsa. I riconoscimenti intendono valorizzare l’impegno, il talento e il contributo delle donne che, con la loro attività, arricchiscono il tessuto sociale e civile della comunità.

La relazione della professoressa Laudani

La professoressa Cettina Laudani, docente di Storia delle dottrine politiche presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Catania, interverrà. Con una relazione dal titolo “Dalla marginalità alla soggettività politica. Il lungo cammino delle donne”.

Seguirà la cerimonia di consegna dei riconoscimenti alla stessa professoressa Laudani e a diverse altre personalità femminili che si sono particolarmente distinte nel territorio catanese per l’impegno sociale, civile e professionale: Vera Squatrito, Gaia Cavaliere, Patrizia Barone, Erika Ragazzi, Eleonora Chicarella, Agnese Gagliano, Maria Elisabetta Pogliese, Mirella Mimma Furneri, Angela Grascì.

Vera Squatrito tra le premiate

Tra le premiate porterà la sua testimonianza Vera Squatrito, attivista e presidente dell’associazione “Io sono Giordana” dedicata alla figlia Giordana Di Stefano, giovane vittima di femminicidio. Squatrito è anche autrice del libro “Io sono Giordana. Il mio nome, la vostra memoria”, scritto insieme a Elena Portale, psicologa e docente, affinché “Giordana continui a vivere attraverso chi sceglierà di non voltarsi più dall’altra parte”.