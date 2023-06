Catania, presentato il Gay Pride 2023 VIDEO

Iniziative già nei prossimi giorni prima dell'evento clou del 17 giugno.

4' DI LETTURA

CATANIA. Il 17 giugno nel capoluogo etneo dalle 17 sarà “Polpo di Stato”. Presentato questa mattina, al Bastione degli Infetti in via Torre del Vescovo, il Catania Pride.

Il Comitato Catania Pride ha illustrato l’edizione 2023 del Catania Pride la più importante manifestazione per la rivendicazione dei diritti della comunità LGBTQIA+ che si terrà il 17 giugno nel capoluogo etneo a partire dalle ore 17,00 e sarà preceduto da eventi culturali e ricreativi con le iniziative del Pride Village che si terranno dal 13 al 16 giugno presso il Bastione degli Infetti in via Torre del Vescovo.

Una settimana ricca di spettacoli, attività ricreative, dibattiti e momenti di comunità progettati per coinvolgere le cittadine e i cittadini nel progetto di inclusione e integrazione che caratterizza il Pride. Vera Navarria è presidente dell’associazione etnea ArciGay: “Con emozione annunciamo il Catania Pride e il Pride Village. Un’occasione per promuovere i diritti e la liberazione delle differenze in tutta la nostra città. Vogliamo creare un ambiente di inclusione per tutti e tutte senza discriminazioni. Il Catania Pride e il Pride Village rappresentano un’opportunità unica per sostenere i diritti delle persone LGBTQIA+ – continua Navarria – lo slogan del Catania Pride è Polpo di Stato. L’insulto, in forma dialettale, ancora oggi in uso nella nostra città per indicare la diversità, i gay, “u puppu” e noi dedichiamo questa manifestazione e il suo slogan a tutti i “puppi” e le “puppe” che lo hanno subito in maniera denigratoria e sabato sarà un grande Polpo di Stato”.

Gli appuntamenti al Village Pride partiranno martedì prossimo alle 17 con il Salotto Erotico, una chiacchierata sulla sex positivity insieme al Comitato Catania Pride e a seguire la presentazione del libro “Storie senza Dogmi” di Adele Orioli UAAR Nazionale modererà Dario Accolla.

Alle 20 la presentazione del libro “Dalla Parte del Torto” con Alessandro Motta, interviene Adele Orioli moderatrice della presentazione Rosa Maria Di Natale a seguire il Live di Unhuman.

Mercoledì dalle 17 Heels Dance un workshop di danza sui tacchi con Giulia Strano e Graziano Distefano seguirà un incontro su prospettive e futuro per i diritti delle persone trans e non binarie con Elena Pucci avvocata di Rete Lenford. Alle 20 la presentazione del libro “L’anello di Bindi” di Ferdinando Molteni modera Vera Navarria e il banchetto libri di Lunaria con la libreria di Gammazita. Seguirà il live di Babil On Suite.

Giovedì si inizia con Vogueing un workshop con Graziano Distefano e pomeriggio con le Famiglie Arcobaleno. Seguirà Acoustic Voyage un percorso tra le note di Anita De Luca e subito dopo La DUDU (dichiarazione universale dei diritti umani ) spiegata ai bambini a cura di Amnesty International Gruppo 72 Catania. Alle 19 “La mia famiglia è” il laboratorio emotivo teatrale con Egle Doria e disegni in libertà. Seguirà il Live di “L3 Stregh3” con chiacchiere tra amich3 su questioni LGBTQIA+, femminismi e umanesimo vario. Alle 20,00 la presentazione del libro “Stranizza” con Valerio La Martire moderatore sarà Emanuele Liotta e il banchetto libri con la Libreria Vicolo Stretto di seguito un Dj Set.

Venerdì alle 17 Let’s Get Drag un workshop sul Makeup Drag con Sovranity Drag Beauty e a seguire un dialogo sul Movimento LGBTQIA+ con Luigi Carollo Palermo Pride, Alessia Crocini Presidente nazionale di Famiglie Arcobaleno, Franco Grillini Presidente onorario di Arcigay e Daniela Falanga segreteria nazionale Arcigay. Alle 20 antimafia e comunità LGBTQIA+ con Daniela Falanga delegata a Legalità, lotta alle mafie e carceri in Arcigay Nazionale e Matteo Iannitti de I Siciliani Giovani. Chiude il Pride Village l’evento “Liberation Ball! Immergiamoci nel mondo delle Ball Room!” con la giuria delle KARMA B.

Il Pride Village avrà la presenza permanente, dal 13 al 16 giugno, di un’area food e drink, della mostra fotografica “Dropping Drag “ a cura degli allievi di Suryene Ramaget e Antonio Licari (Officina Fotografica), di una postazione Gruppo Salute Arcigay Catania con test HIV e Sifilide rapido, anonimo e gratuito. Inoltre tutti gli stands di Catania Pride, Arcigay Catania, Famiglie Arcobaleno in Sicilia, Casa del Popolo Colapesce, Associazione Culturale Lab5, Refugees Welcome Italia ETS Gruppo di Catania, Kichi’s Pride, Fridays For Future, Culture e Identità Plurali C.I.P, UAAR Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti, Mici senza Nome ETS, Il Giardino di Scidà, I Siciliani Giovani, Arci Catania, Artemis make-up artist, Lhive diritti e prevenzione, Associazione SEMU Scientific and Ecologic Minds Union, Chiara Filincieri e Le Muse Eventi.