Renna agli studenti: “Guardare oltre l’egoismo e l’indifferenza”

L'arcivescovo invita ad "accogliere Agata come compagna di banco"

CATANIA – Con l’inizio dell’anno scolastico 2025-2026, l’arcivescovo di Catania, Luigi Renna, ha inviato un messaggio a tutti gli studenti delle scuole della diocesi etnea. Il pastore ha invitato i ragazzi ad “accogliere Sant’Agata come compagna di banco, una giovane che, pur vissuta quasi duemila anni fa, rimane contemporanea con la sua testimonianza di bontà e di fortezza interiore”.

“Sarebbe bello che in questo anno scolastico – scrive l’arcivescovo – voi ragazzi e anche noi adulti dessimo la parola ad Agata, perché ci parli di sé e nasca un’amicizia vera”. Il messaggio tocca diversi aspetti della vita della Patrona di Catania, presentandola come “esempio di amicizia autentica e di resistenza al male”.

“Il nome Agata in greco significa buona – ricorda monsignor Renna – e la bontà è stata la sua caratteristica più grande. Abbiamo tanto bisogno di amici e amiche buoni, che sappiamo guardare oltre l’egoismo e l’indifferenza”.

Rivolgendosi agli studenti, l’arcivescovo li ha incoraggiati a “custodire i valori più veri, belli e giusti, coltivando un rinnovato amore per la propria città” sottolineando che “la scuola è il giardino dove vengono gettati i semi del futuro a cui dovete tanto tenere”.