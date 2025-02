Le parole dell’arcivescovo di Catania in vista della Quaresima

CATANIA – “Con dolore apprendo che tante persone impegnate nella cosa pubblica vengono inquisite e arrestate per corruzione”. È uno dei passaggi del messaggio di monsignor Luigi Renna per la Quaresima, parole che arrivano a pochi giorni dall’operazione Mercurio che ha portato all’arresto del deputato Ars Giuseppe Castiglione, del sindaco di Ramacca e di due consiglieri comunale della provincia di Catania.

“In attesa che la giustizia faccia verità – afferma l’arcivescovo – supplico di lasciare perdere queste strade che attentano alla carità: quando sbaglia chi è responsabile della cosa pubblica, vengono ferite città intere”.

Nel messaggio, l’arcivescovo di Catania ha rilanciato l’impegno a favore dei reclusi: “Vogliamo far sì, con un piccolo segno, nei pellegrinaggi giubilari di questo anno – scrive Renna – di dare il nostro contributo economico per realizzare il Progetto Senza Sbarre, per costituire borse lavoro per avviare ad un impiego le persone all’uscita dal carcere”.