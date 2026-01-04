Catania di rimonta a Foggia, 1-1: i rossoazzurri non brillano

CATANIA – Solo un pari per il Catania nella trasferta di Foggia al culmine di un match nel quale i rossazzurri avrebbero potuto fare meglio.
L’avvio
Nel primo tempo la squadra di Toscano mostra subito una netta superiorità tecnica nei confronti del Foggia ma le tante incursioni a sinistra di D’Ausilio non producono gli effetti sperati. Jimenez non inquadra lo specchio della porta da centro area mentre, dalla parte opposta, Pieraccini è tempestivo a ribattere la conclusione a botta sicura di D’Amico. In mezzo due revisioni al video, la prima chiamata dalla panchina etnea per un contrasto su Donnarumma e l’altra invocata da Barillari per un presunto fallo su Garofalo con l’arbitro che la lasciato giocare in entrambi i casi.
I gol
Nella ripresa, Toscano manda subito in campo Corbari al posto dell’ammonito Quaini ma sono i padroni di casa a mostrarsi più coraggiosi. Su una delle poche iniziative offensive pugliesi, la formazione allenata da Barillari sblocca il risultato dopo aver rischiato la capitolazione.
Di Gennaro, infatti, manca lo specchio della porta da un metro e, sul rovesciamento di fronte, i satanelli trovano il gol frutto del pregevole spunto di D’Amico che serve a Bevilacqua l’assist vincente: Dini non può opporsi alla fiondata del numero 9 rossonero. La reazione del Catania è subito alimentata dall’ingresso in campo di Rolfini che… supera il portiere in uscita… ma una deviazione rallenta la corsa del pallone che Perucchini riesce a smanacciare forse già oltre la linea di porta.
Dalla parte opposta arriva Jimenez che rimette in mezzo un pallone che Buttaro spedisce nella propria porta nel tentativo di rinviare. A questo punto i rossazzurri intravedono la possibilità del ribaltone totale ma Forte non è incisivo come in altre circostanze ed il Foggia, con grande volontà, riesce a rintuzzare i blandi tentativi avversari. Finisce 1-1 ma dal Catania era lecito aspettarsi di più.
Tabellino
FOGGIA – CATANIA 1-1
FOGGIA (4-3-3) – Perucchini, Buttaro, Minelli, Rizzo, Morelli (dal 30°s.t. Castaldi), Garofalo (k), Castorri (dal 30°s.t. Nocerino), Oliva, Winkelmann (dal 39°s.t. Petermann), Bevilacqua (dal 40°s.t. Fossati), D’Amico.
A disposizione: Magro, Borbei, Staver, Agnelli, Pellegrino, Sylla.
Allenatore: Enrico Barilari.
CATANIA F.C. (3-4-2-1) – Dini, Pieraccini, Di Gennaro, Celli, Casasola, Quaini (dal 1°s.t. Corbari), Di Tacchio (k) (dal 43°s.t. Stoppa), Donnarumma, Jimenez, D’Ausilio (dal 17°s.t. Rolfini), Forte.
A disposizione: Bethers, Coco, Doni, Martic, Raimo.
Allenatore: Mimmo Toscano.
Arbitro: Lucio Felice Angelillo di Nola.
Assistenti:Alessandro Rastelli (Ostia Lido) e Andrea Romagnoli (Albano Laziale).
Quarto ufficiale: Antonio Di Reda (Molfetta).
Operatore FVS: Emanuele Fumarulo (Barletta).
Reti: 12°s.t. Bevilacqua (FG); 19° autogol di Buttaro (FG).
Note: Terreno di gioco che si presenta in condizioni non ideali. Trasferta vietata ai tifosi rossazzurri. Caturano va in tribuna per un attacco influenzale. Assente in distinta anche il neo acquisto Bruzzaniti. Prima dell’inizio. Osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime di Crans Montana. Inoltre, il capitano del Catania, Di Tacchio, depone un mazzo di fiori in memoria dei quattro tifosi foggiani prematuramente scomparsi.
Indisponibili:Aloi,Cicerelli, Ierardi, Allegretto, Caturano, Bruzzaniti. (CT);
Squalificati: Lunetta (CT).
Ammoniti: Quaini (CT); Di Tacchio (CT); Celli (CT); Pieraccini (CT); D’Amico (FG)
Cronaca
Primo tempo (0-0)
5° occasione per il Catania: Donnarumma lancia D’Ausilio sulla sinistra e sul successivo tiro-cross… Casasola calcia a botta sicura ma il pallone sbatte sul palo forse dopo tocco di un difensore foggiano;
7° altra incursione di D’Ausilio dalla sinistra ma Jimenez sbaglia l’impatto col pallone al momento del tiro;
12° conclusione di Jimenez: centrale;
28° ripartenza di D’Ausilio che mette in mezzo per l’accorrente Jimenez che tira a lato di poco;
30° Donnarumma fermato fallosamente poco prima dell’ingresso in area avversaria ma, dopo revisione al video chiesta dalla panchina rossonera, l’arbitro lascia proseguire;
36° D’Ausilio si accentra ma la sua conclusione viene smorzata da un difensore avversario che agevola la presa di Perucchini;
39° Pieraccini salva la sua porta sulla conclusione a botta sicura di D’Amico!
42° il Foggia chiede il penalty dopo un tuffo di Garofalo in area: dopo revisione video… si prosegue;
45° concessi 5 minuti di recupero;
50° il primo tempo si chiude a reti inviolate.
53° finisce 1-1 !
Secondo tempo (1-1)
1° nel Catania, l’ammonito Quaini lascia il posto a Corbari;
8° gran tiro a giro di D’Ausilio che finisce a lato di poco dopo una deviazione;
10° palla-gol per il Catania: sul cross di Casasola… Di Gennaro, di testa, manda incredibilmente alto da due passi!
12° Foggia in vantaggio: gran giocata di D’Amico che serve a Bevilacqua un pallone che il numero 9 rossonero spedisce in rete con un gran diagonale: 1-0 !
17° nel Catania, Rolfini sostituisce D’Ausilio;
19° pareggio del Catania; Forte lancia Rolfini che supera Perucchini in uscita ma un difensore riesce a smorzare la conclusione. Il portiere foggiano, in tuffo, smanaccia il pallone quando ha forse già varcato la linea bianca ma Jimenez rimette in mezzo dove Buttaro firma il più classico degli autogol: 1-1 !
26° conclusione centrale di Forte;
29° altra conclusione centrale di Forte: parata;
30° nel Foggia, Castaldi e Nocerino sostituiscono Morelli e Castorri;
39° nel Foggia, Petermann subentra a Winkelmann;
40° nel Foggia, Fossati sostituisce Bevilacqua;
43° nel Catania, Stoppa entra al posto di Di Tacchio;
44° Nocerino tira a lato;
45° concessi 7 minuti di recupero;
50° Pieraccini sparacchia alto dal limite