 Catania, ritrovato l'84enne scomparso dall’ospedale San Marco
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Catania, ritrovato l’84enne scomparso dall’ospedale San Marco

L'annuncio dalla Prefettura
CRONACA
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CATANIA – È stato ritrovato l’84enne che risultava scomparso dal 20 marzo dal pronto soccorso dell’ospedale San Marco di Catania. L’uomo è stato rintracciato grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine.

A darne notizia è la Prefettura di Catania, che in una nota ha sottolineato l’efficacia delle ricerche avviate subito dopo la segnalazione della scomparsa.

Fondamentale il coordinamento delle operazioni e la rapidità dell’azione della polizia, che ha consentito di individuare l’anziano e riportarlo in sicurezza. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle condizioni dell’uomo.

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