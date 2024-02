Catania, Sant’Agata: fiume bianco per la salita di Sangiuliano IL VIDEO

Le immagini di un momento attesissimo

CATANIA – La salita di Sangiuliano è uno dei momenti più importanti della festa di Sant’Agata a Catania. Per anni si è fatta in notturna, di corsa, coi ceri votivi accesi ad aggiungere il rosso al contrasto tra il bianco dei sacchi dei devoti, il nero delle scuzzitte di velluto e l’oro della vara della patrona etnea. Da qualche tempo, invece, la salita di Sangiuliano si affronta di giorno, per via dell’allungarsi dei tempi della processione. Ecco le immagini di questo importante pezzo dei festeggiamenti agatini 2024.