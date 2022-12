Catania, scomparsa la 16enne Jasmine Distefano

La ragazza si è allontanata da casa alle 18.30 di giovedì 24 novembre e, da allora, nessuno ha più avuto sue notizie.

1' DI LETTURA

CATANIA – La catanese Jasmine Distefano, 16 anni, si è allontanata da casa sei giorni fa e non ha più fatto ritorno. I genitori ne hanno denunciato la scomparsa alle forze dell’ordine. La notizia è stata diffusa tra ieri e oggi, a seguito dell’appello del padre della giovanissima.

Alfredo Distefano spiega a LiveSicilia che Jasmine è uscita di casa intorno alle 18.30 del 24 novembre. Non si sa se avesse appuntamento con qualcuno, ma non c’erano stati screzi con i familiari e, prima d’ora, la ragazza non si era mai allontanata.

Nella descrizione fornita dall’uomo, la 16enne indossava dei jeans, un giubbotto blu scuro, delle scarpe blu elettrico e uno zaino rosa. Da giovedì scorso non si mette in contatto con i familiari, che la cercano con grande preoccupazione.