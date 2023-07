Catania senza luce e acqua: “Cosa succede ai cavi” VIDEO

Spiega il responsabile Enel, Ruscica: "Le alte temperature provocano un'impossibilità di smaltire il calore da parte dei cavi sotterranei"

CATANIA – Il responsabile di Enel per la città di Catania Leonardo Ruscica affronta le cause dei blackout energetici che hanno bloccato anche la distribuzione di acqua in parte della provincia.

“La forte crescita dei consumi ha messo in crisi le infrastrutture – esordisce Leonardo Ruscica – quello di quest’anno è un caldo eccezionale, abbiamo messo in campo più di 100 gruppi elettrogeni e 10 power station”.

Cosa succede alla rete elettrica

“Il forte caldo – aggiunge Leonardo Ruscica – e le alte temperature provocano un’impossibilità di smaltire il calore da parte dei cavi sotterranei e questo provoca dei guasti in più punti nella rete, noi interveniamo installando le power station e poi procedendo con le squadre sul campo alle riparazioni”.