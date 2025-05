Catania, sequestrati sette chili di droga: arrestate tre persone

Sul mercato illegale le sostanze avrebbero fruttato 300 mila euro

CATANIA – Tre persone sono state arrestate e circa 7 chili di sostanze stupefacenti sono stati sequestrati nel Catanese, in distinte operazioni condotte dai Finanzieri del Comando Provinciale di Catania. Le azioni rientrano in un’intensificata attività di controllo del territorio volta a contrastare il traffico di droga.

I dettagli delle operazioni

Nel primo intervento, avvenuto nei pressi del casello autostradale di Catania-San Gregorio, i Finanzieri hanno fermato un’autovettura e al suo interno hanno scoperto un panetto di cocaina del peso di un chilo.

Poco dopo, è stato fermato e controllato un taxi di linea. Il passeggero trasportava, all’interno di una valigia, 3 chili di marijuana e circa mezzo chilo di cocaina.

Infine, una perquisizione è stata eseguita in un’abitazione a Nicolosi (Catania), dove era stato notato un continuo via vai di persone, indicativo di un’attività di spaccio. L’operazione ha portato al sequestro di circa 1,5 chili di marijuana e 1 chilo di hashish, gran parte dei quali già suddivisi in dosi e pronti per la vendita al dettaglio.

La droga sequestrata avrebbe fruttato sul mercato illecito proventi per oltre 300mila euro. Il Tribunale etneo, su richiesta della Procura locale, ha convalidato i sequestri e gli arresti.