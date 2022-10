Catania, sequestro record di cocaina purissima al Porto VIDEO

Il ricavato al dettaglio sarebbe stato di 12 milioni di euro.

CATANIA. I conteiner provenienti dall’Ecuador riportavano la scritta “frutta tropicale”. Tutto come da prassi tra le centinaia di casse che giungono quotidianamente al Porto di Catania. Ma all’interno di uno di quei conteiner saldato nella parte superiore in modo del tutto irregolare non vi era stipato solo del cibo: nella paratia del tetto erano stati abilmente nascosti ben 96 panetti di cocaina purissima.

Si tratta del più grosso sequestro di droga effettuato dalle Fiamme Gialle al Porto etneo.



Oltre 110 chilogrammi di sostanza stupefacente pronta ad essere consegnata ad una delle bande organizzate sulla piazza della malavita per un giro d’affari da milioni di euro.

Dodici per l’esattezza: 12 milioni di euro la vendita al dettaglio di una cocaina dall’elevata percentuale di purezza, ovvero, oltre l’80%.

I militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Catania, hanno agito assieme ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli di Catania verificando il contenuto trasportato da una motonave.

Nell’operazione di apertura del conteiner vi è stato anche l’intervento dei Vigili del fuoco.



Un traffico illecito, quello delle sostanze stupefacenti, che non conosce crisi e che anche a Catania vede un’impennata di spaccio e di un giro d’affari da centinaia e centinaia di milioni di euro.