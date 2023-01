Due colpi di pistola in piazza Stesicoro, spari da un motorino

Secondo quanto appreso da LiveSicilia, l'arma era caricata a salve e puntata verso l'alto.

INDAGINI IN CORSO

1' DI LETTURA

CATANIA – Spari in piazza Stesicoro. Due colpi di pistola, caricata a salve, sono stati esplosi nel pomeriggio di oggi, intorno alle 18, nella centralissima piazza di Catania. A spararli sarebbero state due persone a bordo di un motociclo in transito nella zona. L’arma era puntata verso l’alto. Secondo quanto appreso da LiveSicilia, le indagini della questura del capoluogo etneo sono attualmente in corso. A seguirle sono gli agenti della squadra mobile catanese e della polizia scientifica.