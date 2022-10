Stampa, in sciopero i collaboratori di ‘La Sicilia”

I collaboratori del quotidiano non ricevono pagamenti da più di un anno, la nota Assostampa Catania: "Attesa di soluzioni chiare"

1' DI LETTURA

CATANIA – Collaboratori del quotidiano ‘La Sicilia’ in sciopero da ieri, per protestare contro il mancato pagamento, da oltre un anno, delle spettanze dovute. I corrispondenti si asterranno dall’inviare i loro articoli fino a quando non percepiranno dall’azienda almeno tre mensilità arretrate e non otterranno la garanzia di un realistico piano di rientro in tempi certi per tutto il pregresso.

Lo comunica in una nota Assostampa Catania aggiungendo che “il problema dell’ormai cronico ritardo nei pagamenti è stato a lungo discusso ieri con l’azienda” e che “al termine dell’incontro durante il quale è stato illustrato il piano aziendale, verso il quale si nutrono grandi speranze, è stato deciso di attivare un tavolo permanente che, si spera, possa portare ad una soluzione”.

“Nel faccia a faccia con il direttore Antonello Piraneo e con l’editore Domenico Ciancio – continua Assostampa Catania – è stato fatto il punto sull’attuale situazione del quotidiano e sulle prospettive future, partendo dalla prossima trasformazione della Società ‘Domenico Sanfilippo Editore’ in Fondazione. I collaboratori, rappresentati dal segretario di Assostampa Catania Filippo Romeo e dai giornalisti Mary Sottile e Andrea Cataldo, hanno però ribadito la scelta di continuare con la protesta. La vertenza sindacale resta dunque aperta in attesa di soluzioni chiare da parte dell’azienda”.

“Non si tratta di una mancanza di fiducia rispetto al futuro del quotidiano – spiega il sindacato in una nota – ma di una presa di posizione precisa a sostegno della richiesta dei pagamenti arretrati”.