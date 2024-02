Catania, Sud Chiama Nord: commissari Balsamo, Vasta a Rubino

Il coordinamento del partito

CATANIA – Il coordinamento provinciale di Sud Chiama Nord ha nominato i suoi 3 commissari. Sono il sindaco di Sant’Agata Li Battiati Marco Rubino e gli onorevoli Ludovico Balsamo e Davide Vasta. Ne ha dato notizia proprio Rubino, attraverso la sua pagina Facebook.

Il coordinamento ha preso atto della costituzione di 23 comitati nei comuni della provincia etnea e poi ha proceduto alla nomina di 3 commissari, al fine di completare questo percorso anche negli altri comuni. Poi sarà eletta la segreteria provinciale.

Il lavoro da svolgere

“Orgoglioso – afferma Rubino –. Ci attende un piacevole lavoro per completare il percorso intrapreso e per la crescita del movimento su tutto il territorio della provincia di Catania. Ringrazio i tantissimi tesserati, lo staff per l’instancabile lavoro, il coordinatore regionale Danilo Lo Giudice ed il nostro leader Cateno De Luca”.