Catania, suini ed equini in condizioni precarie: sequestro del Nas

L'ispezione dei militari ed il sequestro

CATANIA – Carabinieri del Nas di Catania, supportati da personale dell’Asp, hanno sequestrato un allevamento suino ed equino della provincia etnea. Durante un’ispezione sono emerse violazioni alle norme igienico-sanitarie e sul benessere degli animali che “costringevano 18 capi suini e 3 equini a vivere tra rifiuti speciali, scarti alimentari e quintali di escrementi, in condizioni precarie ed irrispettose della dignità animale”.

A conclusione dei controlli militari dell’Arma hanno deferito i titolari all’autorità giudiziaria competente e sottoposto a sequestro preventivo un complesso aziendale di circa due mila metri quadrati, 21 capi di bestiame e 29 confezioni di farmaci, in parte già utilizzate, senza la prescrizione medica e conservato in un frigorifero in disuso.