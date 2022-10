Catania sul velluto: netta affermazione (0-4) a Paternò

Cronaca e tabellino del match.

3' DI LETTURA

Vittoria netta, al di là del punteggio, per il Catania che s’impone al “Falcone-Borsellino” di Paternò in occasione del derby a forti tinte rossazzurre. La resistenza paternese, predisposta dai ragazzi allenati da Pagana, dura poco meno di mezzora, sino a quando Sarao trova lo spunto giusto per sbloccare il punteggio con una deviazione sottomisura sull’assist di Rapisarda. Prima del riposo, l’effervescente esterno di destra si guadagna un calcio di rigore che capitan Lodi trasforma nel raddoppio che, di fatto, chiude le ostilità. Il Paternò rischia più volte di subire altre reti e non impensierisce mai il debuttante Groaz che vede sfilare sul fondo qualche conclusione velleitaria. Nel finale, mister Ferraro manda in campo gli scalpitanti Jefferson e Russotto (reduce dall’infortunio) ed entrambi non si lasciano sfuggire l’occasione per timbrare il cartellino, arrotondando il risultato che assume connotati forse esagerati per i padroni di casa. Il Catania continua a volare in classifica, alla luce dell’ottava vittoria consecutiva che conferma in pieno le ambizioni di Lodi e compagni.

TABELLINO

PATERNO’– 4-3-3 Cappa, Asero, Guarnera, Cervillera (dal 31°s.t. Musso), Manes, Popolo (dal 44°s.t. Amorello), Timmoneri (dal 25°s.t. Aquino), Moran, Fernandez (k), Saverino, Bamba (dall’8°s.t. Pappalardo).

A disposizione: Coriolano, Consiglio, Chechic, Paschetta.

Allenatore: Giuseppe Pagana.

CATANIA – 4-3-3Groaz, Somma, Castellini, Lorenzini, Rapisarda (dal 44°s.t. Boccia), Vitale,Lodi (k) (dal 39°s.t. Giovinco), Rizzo, Sarno (dal 31°s.t. Russotto), Sarao (dal 19°s.t. Jefferson), Forchignone (dal 37°s.t.Buffa).

A disposizione: Bollati, Lubishtani, Ferrara, Bani.

Allenatore: Giovanni Ferraro.

Arbitro: Filippo Colaninno di Nola.

Assistenti: Alessandro Castellari (Bologna) e Tommaso Mambelli (Cesena).

Reti: 29°p.t. Sarao (CT); 36°p.t. Lodi (CT) su rigore; 41°s.t. Jefferson (CT); 43°s.t. Russotto (CT).

Ammoniti: Saverino (PAT); Sarno (CT); Manes (CT); Bamba (PAT); Lodi (CT).

primo tempo (0-2)

3° Catania subito pericoloso: sul cross di Lodi (punizione)… la difesa paternese rischia l’autogol: angolo;

12° conclusione alta di Timmoneri;

15° tentativo di pallonetto di Sarao: Cappa blocca;

16° Cappa devia in tuffo la girata di Sarao ben imbeccato da Forchignone;

29° Catania in vantaggio: scambio Sarao-Rapisarda e cross radente che Sarao corregge in gol: 0-1 !

35° rigore per il Catania: lo sgusciante Rapisarda viene steso, in piena area, da Manes; dagli 11 metri… Lodi firma lo 0-2 !

45° sgroppata di Rapisarda che serve l’accorrente Rizzo: girata che esce di pochissimo.

46° il primo tempo finisce 0-2!

secondo tempo (0-4)

4° Rapisarda, da ottima posizione, tira sull’esterno della rete;

8° nel Paternò, Pappalardo rileva Bamba;

14° girata al volo di Guarnera che manda il pallone di poco a lato;

19° nel Catania, Jefferson prende il posto di Sarao;

25° nel Paternò, Aquino sostituisce Timmoneri;

30° Forchignone manca la porta da ottima posizione al culmine di una splendida ripartenza condotta da Jefferson e rifinita da Sarno;

31° nel Catania, Andrea Russotto subentra a Sarno;

31° nel Paternò, Musso rileva Cervillera;

34° tiro a giro di Russotto: fuori;

37° nel Catania, Buffa sostituisce Forchignone;

38° punizione di Pappalardo che sorvola la traversa;

39° nel Catania, Lodi lascia il posto a Giovinco:

39° nel Paternò, Zappalà rileva Asero;

41° terzo gol del Catania: spizzata di testa di Russotto e botta secca di Jefferson: 0-3!

43° quaterna del Catania: Russotto riceve palla, supera l’avversario e spedisce in rete: 0-4!

44° nel Catania, Boccia prende il posto di Rapisarda;

44° nel Paternò, Amorello rileva Popolo;

45° concessi 3 minuti di recupero;

48° vittoria facile del Catania!