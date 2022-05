Catania, torna l’appuntamento con il ‘Lungomare Fest’

Domenica debutta inoltre il borgo di San Giovanni Li Cuti pedonalizzato, con l'entrata in funzione delle telecamere.

Catania – Nuovo appuntamento a Catania con ‘Lungomare Fest’ domenica 15 maggio con la chiusura al traffico veicolare del fronte mare di Catania, pedonalizzato dalle 10 alle 20 da piazza Europa fino a quasi piazza Mancini Battaglia. Lo rende noto l’amministrazione comunale che, grazie all’avviso di manifestazione di interesse pubblicato nei giorni scorsi nel sito istituzionale ha individuato i soggetti che animeranno gli spazi di questa giornata del Lungomare Fest e delle due domeniche successive nelle quattro aree di raduno prestabilite: Piazza Europa/Sciascia, Monumento ai Caduti, Piazza Consiglio d’Europa (ex Nettuno), piazzale fronte Istituto Nautico. Domenica debutta inoltre il borgo di San Giovanni Li Cuti pedonalizzato, con l’entrata in funzione delle telecamere per sanzionare i non autorizzati al transito veicolare.

‘Lungomare Fest’ prevede un ricco programma articolato con eventi di solidarieta’̀, prevenzione per la salute, mobilità sostenibile, cultura, balli e mini-spettacoli per l’intera giornata. Varato anche il piano del divieto di transito per tutti i veicoli dalle 10 alle 20 a eccezione di residenti (diretti alle autorimesse o alle aree private), ai mezzi di polizia e di soccorso (in servizio urgente di emergenza), ai mezzi per il servizio di raccolta dei rifiuti (solo per servizio nel Lungomare), ai velocipedi, ai taxi ed ai veicoli privati diretti alle strutture alberghiere all’interno dell’area, ai veicoli diretti al parcheggio ‘Europa’ e all’area interna del Porto Rossi, con ingresso ed uscita esclusivamente dal varco di piazza Europa; Ingresso consentito inoltre ai mezzi diretti nel porto di Ognina per le operazioni di rimessaggio (con ingresso da via Parrocchia e uscita da viale Artale Alagona).