La presentazione si è svolta nel Palazzo della Cultura

CATANIA – “Sussurri del tempo: percorsi tra memoria, bellezza e nobiltà”. E’ il tema delle Giornate FAI d’autunno, che si terranno nel prossimo fine settimana. Sono in programma l’11 e 12 ottobre, in diversi luoghi di Catania e del territorio principale.

Il programma, che quest’anno coincide con il cinquantesimo anniversario della costituzione dei FAI, è stato presentato al Palazzo della cultura. A presentarlo Marilisa Spironello, capo Delegazione FAI di Catania. C’era Massimo Pesce, assessore comunale all’Ambiente, Sebastiano Anastasi, presidente del Consiglio comunale. E Enrica Oliveri, capo Gruppo giovani Delegazione FAI di Catania.

Spironello: “Un programma molto articolato”

“Abbiamo realizzato un programma molto articolato, con la collaborazione di Istituzioni ed Enti che operano anche al di fuori del settore culturale e ambientale. Abbiamo coinvolto molti giovani, tra i più entusiasti difensori del nostro patrimonio ambientale e artistico, e le nostre delegazioni presenti sul territorio provinciale – ha sottolineato Marilisa Spironello -. Saranno due giornate all’insegna della scoperta o della riscoperta di tesori più o meno conosciuti e sicuramente meritevoli di attenzione, valorizzazione e salvaguardia”.

L’assessore Massimo Pesce ha sottolineato l’impegno dell’Amministrazione comunale che offre ai visitatori una parte quasi inedita della Villa Bellini, come il criptoportico, un’area scoperta anni fa e adesso accessibile ai visitatori, e il Boschetto della Plaja che è stato riqualificato con interventi importanti per migliorarne la fruizione alle famiglie e a persone di qualsiasi età.

Gli operatori al Boschetto

Al Boschetto saranno inoltre protagonisti gli operatori delle unità cinofile e della squadra a cavallo della Polizia di Stato, che illustreranno la loro attività e i metodi di addestramento dei loro partner. “Siamo sicuri della riuscita delle Giornate FAI d’autunno, con l’affluenza entusiastica di migliaia e migliaia di catanesi, che scopriranno qualcosa che spesso hanno solo visto senza soffermarsi adeguatamente, mentre meritava di essere ammirato. Sarà un ulteriore prova a sostegno della candidatura di Catania, capitale della cultura”, ha aggiunto Pesce.

A lui si è associato il presidente Sebastiano Anastasi, appassionato sostenitore del patrimonio culturale e di tradizioni del capoluogo etneo, che può ulteriormente essere opportunità di crescita sociale ed economica per la comunità, grazie ai grandi progetti approvati a Palazzo degli elefanti e all’appassionata e generosa attività di operatori culturali pubblici e privati.

Gli interventi

Sono intervenuti, tra gli altri, Enrica Oliveri, Rosaria Milone, responsabile del Gruppo Etna Nord del FAI; Tatiana Prodrorytova, referente del Gruppo Ponte tra le culture del FAI; Alessandro Drago, capo di gabinetto del Questore; Stefano Branca, già direttore INGV di Catania, Rosaria Spinella, presidente AFAE, Associazione famiglie audiolesietnea. Assenti giustificati i rappresentanti del Conservatorio Vincenzo Bellini, della Soprintendenza ai beni culturali, partner delle Giornate FAI.