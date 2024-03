Catania, traffico in tilt: Cidec chiede le dimissioni del consulente del sindaco

"Nessuna informazione preventiva, danni incalcolabili"

CATANIA – “Si chiedono le dimissioni del consulente del sindaco Trantino” così Lorenzo Costanzo, responsabile di Cidec, all’indomani della giornata di disagio che si è abbattuta sulle strade catanesi con gli automobilisti incolonnati per ora alla Circonvallazione cittadina. “È assurdo e paradossale che ai tempi odierni in cui l’informazione viaggia in contemporanea ai fatti possa essere stata elusa la comunicazione dell’inizio dei lavori riguardanti la chiusura dell’arteria dello svincolo Canalicchio, snodo viario di altissima concentrazione di veicoli da e per centro città causando una paralisi di ore d’ore di blocco veicolare della nord di Catania con automobilisti inferociti”.

“Non si possono accettare – continua Costanzo – determinate defaillance da chi è preposto proprio alla viabilità pertanto si chiedono le dimissioni immediate dell’incaricato ingegnere Andrea Tartaglia; facendoci portavoce di colori i quali desiderano chiedere risarcimenti per i danni subiti da tale disinformazione. Riteniamo che in questa circostanza non si dia una bella immagine della tanto tanto decantata città metropolitana, con turisti rimasti intrappolati nel caos che in hanno subito la perdita dei voli prenotati”.