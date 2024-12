Catania, Trantino: “Il parcheggio Sanzio sarà fruibile entro Natale”

Il sindaco: "Il parco sarà dedicato a Serafino Famà"

CATANIA – “Stiamo ormai per completare il grande parcheggio di viale Raffaello Sanzio e del Parco. Contiamo di renderlo fruibile, anche se parzialmente, prima di Natale, in modo da agevolare la sosta di chi volesse effettuare acquisti in tutta l’area di viale Veneto, via D’Annunzio e zone limitrofe”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il sindaco di Catania, Enrico Trantino.

E aggiunge: “È stato installato, nell’ambito del progetto Catania spazio sport, per il quale ringrazio l’Assessore Sergio Parisi, anche il nuovo spazio sportivo “calistenico” con moderne attrezzature per la pratica dell’attività sportiva all’aria aperta”.

“Sono certo che anche questi spazi, insieme alla bellezza del Parco – che contiamo di denominare parco Serafino Famà – e alla straordinaria utilità del nuovo parcheggio scambiatore, trasformeranno le abitudini dei cittadini catanesi”, dice.

E conclude con un inglesismo: “Work in progress”.