 Catania, trasformava marijuana: arrestato ricercato in tutta Europa
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Catania, trasformava marijuana light in ‘adulterata’: arrestato

spaccio CATANIA
Su di lui pendeva un mandato di cattura europeo
POLIZIA
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1 min di lettura

CATANIA – Aveva realizzato un laboratorio in cui trasformava la marijuana light in ‘adulterata’, addizionandola con cannabinoidi di sintesi.

Le accuse e il sequestro di marijuana

È l’accusa contestata a un 38enne lettone che è stato arrestato da agenti della squadra mobile della Questura di Catania per produzione di sostanze stupefacenti, false attestazioni a pubblico ufficiale, produzione e possesso di documenti falsi, anche validi per l’espatrio.

Le indagini sull’uomo sono iniziate con il sequestro di sei chilogrammi di marijuana che aveva in auto e che ha portato alla scoperta di altri 20 chilogrammi della stessa droga in un appartamento in suo uso in cui la polizia ha anche trovato il laboratorio per la lavorazione della sostanza stupefacente.

La perquisizione è poi proseguita in un’altra casa dove l’uomo abitava dove è stato scoperto un altro laboratorio dotato di costose e innovative apparecchiature per la produzione di patenti e di altri documenti falsi e anche prodotti chimici per la produzione e l’alterazione di documenti d’identità e di carte di credito.

Il mandato di cattura europeo

Lo stesso documento esibito dal 38enne che attestava che fosse un cittadino lussemburghese è risultato falso.

Grazie alle impronte digitali la polizia è risalita alla sua vera identità perché l’uomo era ricercato in esecuzione di un ordine di cattura europeo, emesso dalla magistratura tedesca, per reati in materia di stupefacenti. 

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