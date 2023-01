Violenza e ricatti video alla ex compagna, arrestato

L'uomo ha picchiato per mesi la donna e l'ha ripresa durante i loro rapporti intimi, minacciandola di affigere le foto in piazza

CATANIA – Un pregiudicato di 60 anni è stato arrestato per atti persecutori dai Carabinieri della Stazione di Guardia Mangano, con la collaborazione dei colleghi di Viagrande.

La denuncia

Lo scorso 27 dicembre, una 58enne della frazione acese di Guardia si è recata presso la locale caserma dei Carabinieri per sporgere denuncia nei confronti dell’ex compagno il quale, nel corso della loro se pur breve relazione sentimentale, dopo un iniziale periodo di serenità, le aveva riservato comportamenti violenti ed ingiuriosi.

Le violenze

In particolare l’uomo era solito picchiare la donna, che per paura e vergogna non si è mai recata in pronto soccorso né tantomeno a denunciare le percosse subite per mano dell’ex compagno che sadicamente, riversava puntualmente la propria ira anche sulla cagnolina della donna prendendola a calci.

Tali comportamenti violenti, però, erano puntualmente seguiti dalle scuse alla donna da parte del 60enne che, tra le lacrime, la rassicurava ogni volta che per il futuro ciò non sarebbe mai più accaduto.

In un’occasione però, a seguito di una caduta accidentale, la donna ha tra l’altro riportato una grave lesione al labbro, ma ciò non ha fermato il compagno che ancora una volta per futili motivazioni l’ha colpita più volte provocandole la riapertura della ferita, episodio che ha indotto la donna ad interrompere quella relazione.

Come in altre occasioni, le scuse rivoltele dell’uomo sono però riuscite a farla ritornare sui suoi passi, salvo poi ancora ricevere di lì a breve messaggi vocali contenenti improperi e minacce, stavolta registrate a conforto di quanto denunciato ai Carabinieri.

I video e i ricatti

In più il 60enne, all’insaputa dell’ex compagna, ha segretamente filmato con il cellulare i loro momenti d’intimità, trasmettendo alla donna le registrazioni per indurla ad obbedirgli e minacciandola di esporre le foto di sesso esplicito da esse estrapolate in una piazza antistante un luogo da lei abitualmente frequentato, nel caso in cui non avesse ottemperato ai suoi voleri.

La decisione della donna, stavolta irremovibile, d’interrompere la relazione ha acceso ancor più il livore nei suoi confronti da parte dell’ex compagno che, desideroso di ulteriore riconciliazione, si è più volte recato presso la sua casa, incurante anche della presenza delle forze dell’ordine perché da lei stessa attivate, motivo per il quale l’uomo è stato diffidato ad allontanarsi dalla vittima e dalla sua abitazione.

L’intrusione e l’arresto

L’uomo invece, non domo, si è successivamente recato a Viagrande presso la residenza ove l’ex compagna svolge la sua attività di badante agli anziani, provocandone l’allarmata richiesta d’intervento ai Carabinieri della locale Stazione che, giunti sul posto, hanno tempestivamente reso vano il suo tentativo di allontanarsi in auto, bloccandolo dopo un breve inseguimento.

Il 60enne è stato inizialmente posto ai domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria, che ne ha poi convalidato l’arresto, quindi sottoposto al divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dalla vittima e dai luoghi da essa frequentati.