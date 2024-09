“C’è un serio pericolo di crollo in via Aurora, qualcuno intervenga”

Lo Iacp di Catania: "Pronti a fare la nostra parte"

CATANIA – La segnalazione di un lettore. “Buongiorno, abbiamo un serio pericolo di crollo in via Aurora 10 Catania – ci scrivono – La parte da ristrutturare è di competenza dell’Istituto autonomo case popolari di Catania, ma fanno spallucce. Abbiamo già segnalato la cosa a vigili del fuoco. Se non si interviene subito crolla tutta la passerella”.

Abbiamo contattato lo Iacp. E ci hanno fatto sapere di aver già inviato personale dell’Istituto per un sopralluogo, rilevando che non vi sarebbe un immediato pericolo di crollo. Tuttavia, lo stesso Iacp avrebbe contattato l’amministrazione condominiale e dichiarato la disponibilità a intervenire per quanto riguarda la propria quota parte, che sarebbe di due appartamenti (gestiti per il demanio della Regione) su 167 di proprietà dei privati.