Cefalù, pubblicato il bando per un parcheggio multipiano da 150 posti

CEFALU’ – È stato pubblicato dall’Urega il bando per l’esecuzione dei lavori e l’affidamento in gestione del parcheggio multipiano in via Giovani Verga, approvato dalla giunta. La procedura dell’Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici, si chiuderà il 9 dicembre.

L’area di sosta, da 150 posti, sarà gestita con la procedura di project financing. L’appalto ha un valore a base d’asta di 9.649.000 euro. La società che si aggiudicherà l’appalto avrà in concessione gli spazi per venti anni. Nella convenzione che sarà stipulata si prevede che il Comune avrà diritto ad un indennizzo annuo monetario a lungo termine pari a 15.000 euro, a partire dal terzo anno di attività.